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Доллар дешевеет уже шестой раз подряд на открытии биржи 9 декабря

09.12.2020 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар дешевеет уже шестой раз подряд на открытии биржи 9 декабря
Иллюстративное фото
Евро и доллар дешевеют к белорусскому рублю уже четвёртый раз подряд. Рубль РФ поднялся до максимума за 93 дня.

Валютная корзина подорожала на 0,03%. С начала декабря её стоимость выросла на 0,78%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным https://banki24.by на 10:19:

Курс доллара упал ещё на 0,0047 BYN до 2,5525 BYN/USD. Это уже шестое снижение доллара подряд. Его стоимость опустилась до минимума за 16 дней.

Курс евро снизился лишь на 0,0014 BYN до 3,0954 BYN/EUR — минимума за 12 дней.

Евро дешевеет уже четвёртый раз подряд. За это время его курс обвалился на 0,0390 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0070 BYN до 3,4812 BYN/100 RUB.

Сотня российский рубль подорожала до максимума за 93 дня.

Московская биржа


Вчера в 12:45 российский рубль придавил доллар до 73,06 российских рублей — минимума почти за четыре месяца, но не смог его там удерживать.

Доллар утром в среду торгуется на уровне 73,30 RUB/USD. Примерно такой же стоимость доллара была сутки назад.

Евро вчера после полудня подешевел до 88,58 российских рублей. Минимального значения почти за три месяца.

Сегодня утром стоимость евро выросла до 88,90 RUB/EUR.
 
 
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