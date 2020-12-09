Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар дешевеет уже шестой раз подряд на открытии биржи 9 декабря Курс доллара упал ещё на 0,0047 BYN до 2,5525 BYN/USD.

Валютная корзина подорожала на 0,03%. С начала декабря её стоимость выросла на 0,78%.По данным https://banki24.by на 10:19:Курс доллара упал ещё на 0,0047 BYN до 2,5525 BYN/USD. Это уже шестое снижение доллара подряд. Его стоимость опустилась до минимума за 16 дней.Курс евро снизился лишь на 0,0014 BYN до 3,0954 BYN/EUR — минимума за 12 дней.Евро дешевеет уже четвёртый раз подряд. За это время его курс обвалился на 0,0390 BYN.Курс российского рубля вырос на 0,0070 BYN до 3,4812 BYN/100 RUB.Сотня российский рубль подорожала до максимума за 93 дня.Вчера в 12:45 российский рубль придавил доллар до 73,06 российских рублей — минимума почти за четыре месяца, но не смог его там удерживать.Доллар утром в среду торгуется на уровне 73,30 RUB/USD. Примерно такой же стоимость доллара была сутки назад.Евро вчера после полудня подешевел до 88,58 российских рублей. Минимального значения почти за три месяца.Сегодня утром стоимость евро выросла до 88,90 RUB/EUR.