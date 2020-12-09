Защита обжаловала заключение Катерины Борисевич под стражу. Суд оставил журналистку за решеткой

Источник материала: Onliner

Адвокат журналистки Tut.by Катерины Борисевич обжаловал ее заключение под стражу. Сегодня суд Центрального района Минска вынес решение: меру пресечения оставить прежней. Об этом сообщил портал, на котором работает Екатерина. Задержана она была 19 ноября, позже было предъявлено обвинение в «разглашении врачебной тайны» после гибели Романа Бондаренко. Таким образом, под стражей она находится уже 20-е сутки.

Tut.by отмечает, что избрана самая строгая мера пресечения, несмотря на то, что Катерина одна воспитывает дочь.

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. Обвиняемую в суд не доставили, даже не подключили ее по видеосвязи. Защита просила избрать меру, не связанную с заключением под стражу. Гендиректор «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина и адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство, в котором указывали, что готовы дать личное поручительство Борисевич о том, что она, находясь на свободе, не будет препятствовать следствию. Публично было оглашено только решение. Сегодня судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения.

Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Портал предполагает, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года.

Генпрокуратура возбудила в отношении Борисевич уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия), следствие ведут сотрудники прокуратуры.

О возбуждении уголовного дела, собственно, по факту смерти Романа Бондаренко (и других погибших) пока ничего не известно.