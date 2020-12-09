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Защита обжаловала заключение Катерины Борисевич под стражу. Суд оставил журналистку за решеткой
Источник материала: Onliner
Адвокат журналистки Tut.by Катерины Борисевич обжаловал ее заключение под стражу. Сегодня суд Центрального района Минска вынес решение: меру пресечения оставить прежней. Об этом
Tut.by отмечает, что избрана самая строгая мера пресечения, несмотря на то, что Катерина одна воспитывает дочь.
Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. Обвиняемую в суд не доставили, даже не подключили ее по видеосвязи. Защита просила избрать меру, не связанную с заключением под стражу. Гендиректор «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина и адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство, в котором указывали, что готовы дать личное поручительство Борисевич о том, что она, находясь на свободе, не будет препятствовать следствию. Публично было оглашено только решение. Сегодня судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения.
Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Портал предполагает, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года.
Генпрокуратура возбудила в отношении Борисевич уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия), следствие ведут сотрудники прокуратуры.
О возбуждении уголовного дела, собственно, по факту смерти Романа Бондаренко (и других погибших) пока ничего не известно.
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Адвокат журналистки Tut.by Катерины Борисевич обжаловал ее заключение под стражу. Сегодня суд Центрального района Минска вынес решение: меру пресечения оставить...
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