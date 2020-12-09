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В ночь с 9 на 10 декабря Землю накроет облако плазмы
09.12.2020 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
https://tesis.lebedev.ru
Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря.
Как сообщает
Солнечный взрыв произошел на стороне Солнца, обращенной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года. В тот момент, однако, активная область находилась еще на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю. В настоящее время область, напротив, находится в положении, при котором ее воздействие на Землю максимально. В то же время мощность произошедшей сейчас второй вспышки примерно в 5 раз меньше — по шкале вспышек она классифицирована как С7.4. Таким образом она относится к третьему по силе классу С.
«Среди позитивных последствий ученые выделяют то, что область северных сияний может снизиться до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, в Санкт-Петербурге и Мурманске)», — сообщают исследователи.
Современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы на всем их пути к Земле. Исключение составляют лишь первые несколько часов, когда массы вещества находятся ещё вблизи Солнца. Остальной их путь скрыт от глаз. По этой причине окончательную силу удара по Земле можно будет теперь оценить уже только по факту, когда массы газа, еще недавно бывшие частью Солнца, достигнут космических аппаратов, расположенных вблизи Земли. Первыми сигнал о приходе солнечных масс дадут аппараты, работающие в точке Лагранжа L1 на расстоянии около 1.5 миллионов километров от Земли (как ожидается, это произойдет 9 декабря). Примерно через час после поступления этих сигналов облако плазмы окутает Землю.
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Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного...
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