Во Франции власти обвинили в притеснении мусульман из-за нового закона о борьбе с сепаратизмом

Источник материала: ОНТ

Во Франции представляют «Закон против сепаратизма». Но далеко не всем он пришёлся по душе. Документ, инициированный президентом Макроном, наблюдатели называют неоднозначным.

В законе много акцентов на исламском сепаратизме и экстремизме, а также упор на защиту светских ценностей. Под контролем окажутся мечети: иностранных духовников запретят, а крупные пожертвования из-за рубежа будут декларировать. За религиозными школами усилят надзор. В законе появилась и статья против разжигания ненависти в интернете – после убийства учителя в Париже.

Многие уже осудили проект за притеснение мусульман. Вообще, к законотворчеству в администрации Макрона много вопросов. Другой скандальный закон – о «глобальной информации» – вызвал волну массовых протестов. Французам не понравилось, что за распространение сведений о полицейских можно попасть под уголовную ответственность. Вторые выходные подряд протесты в Париже перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, манифестанты поджигают автомобили и бьют витрины магазинов.

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