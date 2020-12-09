Власти Украины не принимали решения о введении санкций в отношении Беларуси

В Украине не принято решение о введении санкций в отношении Беларуси. Это следует из ответа Офиса президента Украины (ОПУ) на запрос редакции Українських новин о предоставлении соответствующей информации.



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«На ваш запрос о предоставлении копии решения о введении Украиной санкций против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушениями прав человека сообщаем, что согласно информации, предоставленной директоратом по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, такое решение не принято, — говорится в документе. — Попутно обращаем внимание на то, что согласно закону Украины «О санкциях» решение о применении санкций при наличии оснований принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом президента Украины».