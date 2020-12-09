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В Крыму началась «водная паника»

09.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Крыму началась «водная паника»

  • Тарас Березовец
  • 9.12.2020, 12:00
  • 2,392
В Крыму началась «водная паника»
Тарас Березовец
Фото: glavred.info

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю.

В Крыму - паника. Оккупационная власть полуострова просит жителей Крыма и Севастополя не закупать "сотнями декалитров" бутилированную воду и воду для кулеров, а также не делать "без необходимости" запасы воды.

В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам — источник в т.н. "правительстве Крыма".

Предвижу, совсем скоро вся "кремлевская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".

Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлевской сети". Внимательно наблюдаем. И Царев еще требует объявить войну Украине. Все сходится в одну точку.

Тарас Березовец, "Главред"

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Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю.
 
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