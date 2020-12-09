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В Крыму началась «водная паника»
Источник материала: Хартия'97
В Крыму началась «водная паника»
Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю.
В Крыму - паника. Оккупационная власть полуострова просит жителей Крыма и Севастополя не закупать "сотнями декалитров" бутилированную воду и воду для кулеров, а также не делать "без необходимости" запасы воды.
В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды практически не осталось (хватит на 8 дней).
Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам — источник в т.н. "правительстве Крыма".
Предвижу, совсем скоро вся "кремлевская сеть", медведчуки, мураевы, бондаренки, кивы, усики, ломаченки и пр. в один голос начнут кричать о "гуманитарной катастрофе" и необходимости срочно дать воду в Крым без всяких условий по "гуманитарным соображениям".
Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю. И часики тикают. Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к "кремлевской сети". Внимательно наблюдаем. И Царев еще требует объявить войну Украине. Все сходится в одну точку.
Тарас Березовец,
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Воды на оккупированном полуострове осталось на неделю.
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