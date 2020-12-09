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Лукашенковское государство продолжат выпиливать из мирового спорта

09.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашенковское государство продолжат выпиливать из мирового спорта

  • Роман Попков
  • 9.12.2020, 11:42
  • 3,027
Лукашенковское государство продолжат выпиливать из мирового спорта

О каком «олимпизме» речь?!

Прелесть какая. Член исполкома Олимпийского комитета Беларуси Дмитрий Басков, попавший под санкции МОК вместе со своим хозяином Александром Лукашенко, комментирует ситуацию:

«К сожалению, МОК не учел один из главных принципов Олимпизма, к которому ранее неоднократно апеллировал сам: спорт должен оставаться вне политики, своей целью ставить объединение, а не разобщение наций».

Какое же сатанинское бесстыдство. Про «Олимпизм» говорит чел, который с Наташей Эйсмонт, с ящиками «Массандры» и со своими дружками-спортсменами колесил по Минску, уничтожал оппозиционную символику, навязывая своим согражданам уличную войну.

Скорее всего, лукашенковское государство продолжат выпиливать из мирового спорта.

Но, по-хорошему, путинское государство тоже заслуживает всевозможных спортивных санкций – даже не за допинговые скандалы, а по совокупности преступлений против собственного народа.

Роман Попков, Telegram

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Теги: Минск
 
 
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