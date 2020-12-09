Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование насилия со стороны милиции в Минске

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Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси, сообщила в среду Генпрокуратура Литвы.

"Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция", – говорится в сообщении прокуратуры, передает Delfi.lv.

Жалобу подал Максим Хорошин, недавно переехавший из Минска в Вильнюс. Он утверждает, что 13 октября был зверски избит лояльными режиму должностными лицами из силовых структур.