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Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование насилия со стороны милиции в Минске
Источник материала: АФН
Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси, сообщила в среду Генпрокуратура Литвы.
"Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция", – говорится в сообщении прокуратуры, передает Delfi.lv.
Жалобу подал Максим Хорошин, недавно переехавший из Минска в Вильнюс. Он утверждает, что 13 октября был зверски избит лояльными режиму должностными лицами из силовых структур.
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Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси, сообщила в среду...
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