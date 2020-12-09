Более 2100 минчан требуют от властей объяснить регламент вывешивания вещей на балконах

петиция, в которой автор требует разъяснить, что можно вешать на балконе, а что нельзя . На момент опубликования новости обращение подписали более 2100 тыс белорусов. На сайте "Удобный город" появилась. На момент опубликования новости обращение подписали более 2100 тыс белорусов.





Автор петиции пишет, что «6 декабря 2020 года в сети Интернет появился официальный документ государственного предприятия «ЖЭУ №3 Первомайского района города Минска» (Приложение 1) за исходящим номером 01-14 / 273 за 04 декабря 2020 года, в котором жителю квартиры, расположенной по улице Кедышко в городе Минске, предписывалось «убрать флаг бело-красно-белой расцветки (иные предметы с аналогичной расцветкой)».





провел массовое мероприятие в виде пикетирования, на проведение которого не было получено соответствующее разрешение Мингорисполкома, путем размещения на остеклении (на стене) балкона квартиры, расположенной по адресу г. иных предметов с аналогичной расцветкой) для демонстрации гражданам, что было обнаружено 03.12.2020 в 10:00 в ходе визуального осмотра вышеуказанного жилого дома, чем нарушил установленный ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» порядок проведения пикетирования, являясь участником такого мероприятия, при отсутствии в этих действиях состава преступления». Причиной такого требования, как указывает директор предприятия Андреев А.А., является тот факт, что «в неустановленный период времени с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов,, путем размещения на остеклении (на стене) балкона квартиры, расположенной по адресу г. Минск , улица Кедышко, … флага бело-красно-белой расцветки () для демонстрации гражданам, что было обнаружено 03.12.2020 в 10:00 в ходе визуального осмотра вышеуказанного жилого дома, чем





«Поскольку я считаю себя законопослушным гражданином, то прошу объяснить мне условия вывешивания для сушки на застекленном балконе личных вещей, состоящих из одежды бело-красно-белой расцветки (иных предметов с аналогичной расцветкой), дабы я действовал в соответствии с законодательством и нормами права», — требует автор обращения.





В петиции также просят пояснить и конкретно расписать требования к вещам на балконе, за которые можно угодить в тюрьму или получить штраф:





1. Какие конкретно вещи входят в список запрещенных бело-красно-белой расцветки (иных предметов с аналогичной расцветкой) для демонстрации гражданам (размеры, формы, качество ткани, страна производитель, нижнее, верхнее)?





2. Имеется ли установленный лимит вещей для вывешивания для сушки вещей на застекленном балконе, в какой очередности запрещается вывешивать?





3. В какие государственные органы власти по месту жительства я должен обращаться за подробной информацией и разъяснением нюансов, связанных с реализацией своего права по вывешиванию?





4. Необходимо ли заранее перед вывешиванием вещей для сушки на балконе указывать время начала сушки и конец? Что делать, если сушка не достигла своего результата при стандартной погоде, будут ли приниматься какие-то санкции со стороны государства?





5. Как быть с личными вещами народного характера с бело-красно-белой расцветкой (из белорусского льна вышиванкой): будет ли мой выход на застекленный балкон или во двор собственного дома, в центр города считаться нарушением порядка проведения пикетирования, являясь участником такого мероприятия, при отсутствии в этих действиях состава преступления?





Автор петиции предупредил, что обратится в прокуратуру или другой орган власти, в случае, если ответ будет не по существу.





тут. Ознакомиться с петицией и подписать можно









Исполком: для пикета на лоджии разрешений не требуется

В связи с актуальность проблемы Анна Северинец опубликовала в фейсбуке историю от своих родителей:





"Лайфхак от моих родителей по поводу флагов в окнах квартиры. После того, как их обоих оштрафовали за несогласованный пикет с флагом на собственной лоджии, они подали заявление в исполком на проведение пикетов на лоджии.





На что исполком им письменно ответил, что лоджия - это не место общего пользования, а их собственная квартира, и согласования исполкома не требуется".









Рекомендуем взять на заметку эту историю в качестве одного их методов борьбы с маразмом и забросать исполкомы заявлениями на пикеты на своих балконах.





Любой ответ окажется в вашу пользу. В случае, если "согласование не требуется" - такой письменный ответ всегда можно предъявить так называемым правоохранителям, когда они попытаются вас привлечь за одиночный пикет.





В случае, если власти продолжат заниматься маразмом и окажется, что разрешение на "пикет" на собственном балконе нужно, во-первых, любопытно, как они об этом напишут.





А во-вторых, вы можете ежедневно отправлять письменные заявления в исполком с требованием проведения "пикета". И даже если вам будет отказано, на каждое такое заявление вам обязаны ответить письменно.





А представьте, если такие заявления будут каждый день писать все ваши соседи...