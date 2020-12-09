«Период безнаказанности закончился». Интерпол завел первое дело о пытках беларуских силовиков

Источник материала: KYKY

Генпрокуратура Литвы официально заявила, что завела уголовное дело и начала досудебное расследование по факту насилия в отношении беларуса Максима Хорошина. Такое сообщение появилось в телеграм-канале Светланы Тихановской.

Максим подвергся пыткам в Минске, вынужден был покинуть Беларусь и сейчас находится в Литве. 30е ноября от имени офиса Светланы Тихановской адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина. Генпрокуратура Литвы проверила материалы и согласилась, что их достаточно для полноценного уголовного преследования.

Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский прокомментировал эту новость: «Это серьезный шаг к справедливости. Мы уже готовим заявления и доказательства по новым делам. Важно помнить: все, кто прошел через насилие со стороны режима, может подавать доказательства в Единую Книгу Регистрации Преступлений (доступ через VPN). Материалы проверки, которые юристы составляют из базы ЕКРП, смогут стать поводом для новых обвинений по универсальной юрисдикции. Период безнаказанности для тех, кто репрессирует мирных беларусов, закончился. Теперь каждый из них может оказаться в списках Интерпола».

Дополняется.