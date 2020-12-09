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В спальном районе Минска тестируют камеру фиксации средней скорости

09.12.2020 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новая экспериментальная камера появилась на ул. Ольшевского в столице. Это довольно тихий участок: с одной стороны дороги — частный сектор, с другой — пятиэтажки, поликлиника и школа. Одним словом, место не аварийное. Однако в качестве пилотной зоны контроля средней скорости выбрали именно ул. Ольшевского. Это может говорить о том, что подобные камеры собираются использовать именно в спальных районах.

«На участке ул. Ольшевского — от 6-го Путепроводного пер. до дома №61 — организована пилотная зона,цитирует представителя Минской ГАИ информагентство „Минск-Новости“. — Здесь проходят опытную эксплуатацию новые технические средства. Речь идет о фиксации средней скорости и проезде на запрещающий сигнал светофора. Скорость на участке длиной 300 м ограничена 40 км/ч в обоих направлениях с 7:00 до 20:00».

В спальном районе Минска тестируют камеру фиксации средней скорости

В спальном районе Минска тестируют камеру фиксации средней скорости

Впору вспомнить планы начальника ГУГАИ МВД Дмитрия Корзюка, озвученные в марте: «Мы требуем более детально подходить к анализу того, для чего нужны мобильные камеры. Они будут появляться в определенных местах до тех пор, пока мы не реализуем там техническое решение (имеется в виду изменение организации движения в пользу безопасности. — Прим. Onliner). Обращаю внимание, что значительная часть мобильных камер переезжает в спальные районы. Эта тенденция продолжится».

«Госавтоинспекция поддерживает переход на камеры фиксации средней скорости движения, считает их эффективными, — уточнял тогда руководитель ГУГАИ. — Это было наше предложение. Мы видим такой контроль применяемым у школ, в спальных районах, у мест концентрации людей (магазины, кинотеатры, дома культуры и так далее) — одним словом, там, где люди должны ощущать себя более защищенными. Рано или поздно мы к этому придем. Это достаточно близкое будущее. Подчеркну, что речь об установке камер с фиксацией средней скорости на трассах не идет».

По данным СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», первые пилотные зоны фиксации средней скорости появились еще около года назад. Например, камеры в таком режиме работали на трассе М1 и на выезде из Минска в районе Партизанского проспекта.

А что насчет штрафов и писем счастья? Формулировка ч. 5—8 ст. 18.13 нынешней редакции КоАП напрямую не указывает, что санкция следует именно за одномоментное превышение (а не за средний показатель на участке): «Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи».

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Теги: Минск
 
 
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Новая экспериментальная камера появилась на ул. Ольшевского в столице. Это довольно тихий участок: с одной стороны дороги — частный сектор, с другой — пятиэтажки,...
 
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