Источник материала: ОНТ

Мужчина провалился под лед в Гомельском районе. Спасатели выезжали на место. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на озере Катча возле деревни Терюха вечером во вторник 8 декабря. Спасали быстро прибыли на место, но выяснилось, что мужчина смог сам выбраться из воды, только на противоположный берег. Ему нужна была помощь в переправе, а также осмотр медиков.

Пострадавший был переправлен спасателями при помощи спасательной доски и веревки. Чуть позже его госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».

Фото МЧС

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