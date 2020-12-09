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Мужчина провалился под лед в Гомельском районе
Источник материала: ОНТ
Мужчина провалился под лед в Гомельском районе. Спасатели выезжали на место. Об этом
Инцидент произошел на озере Катча возле деревни Терюха вечером во вторник 8 декабря. Спасали быстро прибыли на место, но выяснилось, что мужчина смог сам выбраться из воды, только на противоположный берег. Ему нужна была помощь в переправе, а также осмотр медиков.
Пострадавший был переправлен спасателями при помощи спасательной доски и веревки. Чуть позже его госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».
Фото МЧС
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Мужчина провалился под лед в Гомельском районе. Спасатели выезжали на место. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел на озере Катча возле деревни Терюха вечером...
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