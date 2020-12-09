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В Минск с визитом прибыла делегация Евразийского банка развития
Источник материала: ОНТ
Правительство Беларуси рассчитывает на более тесное сотрудничество с Евразийским банком развития. Делегация банкиров сегодня в Минске.
Во главе – недавно назначенный председатель правления Николай Подгузов. Один из ведущих региональных банков выразил готовность заместить кредитные линии нашей страны, поставленные другими банками на паузу, а также профинансировать ряд инфраструктурных проектов.
Евразийский банк развития был создан в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики стран ЕАЭС. Беларусь присоединилась к соглашению в 2010 году. Уставный капитал банка превышает 7 миллиардов долларов. Портфель в Беларуси за год вырос до миллиарда.
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Правительство Беларуси рассчитывает на более тесное сотрудничество с Евразийским банком развития. Делегация банкиров сегодня в Минске. Во главе – недавно...
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