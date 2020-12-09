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В Минск с визитом прибыла делегация Евразийского банка развития

09.12.2020 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минск с визитом прибыла делегация Евразийского банка развития

Правительство Беларуси рассчитывает на более тесное сотрудничество с Евразийским банком развития. Делегация банкиров сегодня в Минске.  

Во главе – недавно назначенный председатель правления Николай Подгузов. Один из ведущих региональных банков выразил готовность заместить кредитные линии нашей страны, поставленные другими банками на паузу, а также профинансировать ряд инфраструктурных проектов.

Евразийский банк развития был создан в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики стран ЕАЭС. Беларусь присоединилась к соглашению в 2010 году. Уставный капитал банка превышает 7 миллиардов долларов. Портфель в Беларуси за год вырос до миллиарда.

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Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси рассчитывает на более тесное сотрудничество с Евразийским банком развития. Делегация банкиров сегодня в Минске.   Во главе – недавно...
 
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