Матч футбольной Лиги чемпионов был прерван из-за расистского высказывания арбитра

Источник материала: ОНТ

Скандал в европейском футболе. Важнейший матч Лиги чемпионов между ПСЖ и клубом «Истанбул» из Турции был прерван из-за расистского высказывания арбитра.

Встречу остановили на 16-й минуте, из-за высказывания бокового судьи. Румынский арбитр, объясняясь с игроками, назвал одного из тренеров «Этот чёрный». Это вызвало негодование всей команды. Игроки двух клубов в итоге ушли с поля. В УЕФА отстранили арбитра от работы. А матч будет доигран сегодня, но уже с другой судейской бригадой.

Игра, между прочим, очень важна с точки зрения турнирной таблицы. Но в первую очередь произошедшее – огромный провал в имиджевом и финансовом плане. Ведь один из главных девизов мирового футбола звучит так: «Скажи нет расизму».

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