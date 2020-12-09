«Это не любовь, так что без обид». Егор Крид и Нюша вспоминают о своем романе спустя пять лет

Источник материала: Tut.by

Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип на песню Mr. & Mrs. Smith. В ролике они вспоминают, как когда-то были парой, и признаются, что смогли простить друг друга. Получилась трогательная история несостоявшейся любви: она особенно зацепит тех, кто никак не может отойти от разрыва с любимыми.

Егор Крид и Нюша расстались около пяти лет назад, разрыв звездной пары был довольно болезненным. Артисты пытались не общаться, но недавно неожиданно для всех выпустили совместный трек, записать который бывших возлюбленных подтолкнули поклонники. А сегодня на него вышел клип, вернее мини-фильм.

По сюжету ролика, герои Крида и Нюши соглашаются на непростой эксперимент для обоих: они пытаются представить, что было бы, если бы в 2015 году пара не разошлась, а продолжила строить будущее вместе. В виртуальном мире они женятся, у них рождается ребенок. Но оба понимают, что это все проекции, которые нужно оставить в прошлом. И признаются, что смогли простить и отпустить друг друга.

— НюКришеры, сколько вы ждали этот день? — спрашивает Егор Крид у подписчиков на YouTube. — Ответит ли клип на какие-то вопросы или после просмотра их станет только больше? Давайте узнаем.

За полчаса клип посмотрели более 300 тысяч пользователей. «Им потребовалось пять лет, чтобы решиться на этот шедевр… До мурашек!» — пишут в комментариях, называя ролик «самым романтическим клипом конца 2020 года». «Нельзя ворошить старые чувства. Больно после просмотра клипа», — считают другие подписчики.