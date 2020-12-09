Генпрокурор Литвы начал досудебное расследование о пытках в Беларуси

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис 9 декабря начал досудебное расследование по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина.





Происходит это на основании статьи 100-3 УК Литвы (запрещенное международным правом обращение с людьми — причинение телесных повреждений, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права).

«Решение было принято 30 ноября после подробного рассмотрения заявления М.Х., гражданина Беларуси, проживающего в настоящее время в Литве, подавшего в Генпрокуратуру заявление о насилии, которому он, по его словам, подвергся 13 октября этого года в Минске, столице Беларуси, — говорится в сообщении на сайте литовского надзорного органа. — Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и другие исходные данные, представленные в прокуратуру, были оценены как имеющие признаки преступления, к которому применяется универсальная юрисдикция в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики».

В Генпрокуратуре Литвы отметили: универсальная юрисдикция подразумевает, что «уголовная ответственность за преступления в соответствии с международными договорами наступает независимо от гражданства потерпевших и подозреваемых, места совершения преступления и того, подлежит ли оно наказанию по закону в государстве, где преступление было совершено». К таким преступлениям, согласно УК Литвы, относятся пытки как одно из преступлений против человечности.

«Гражданство каждого человека определяет особенности его отношений со своим и другими государствами, — заявил генпрокурор Пашилис. — Некоторые государства гарантируют своим гражданам очень широкие личные права и свободы, в то время как другие стремятся целенаправленно сужать границы демократии. Мир очень разнообразен, однако все мы имеем равное право на жизнь и достоинство, независимо от нашей национальности, и право на помощь со стороны других государств, если эти основные права были грубо нарушены».

«Я понимаю, что это досудебное расследование будет чрезвычайно сложным, будет тщательно контролироваться всеми, и сегодня никто не может сказать, когда и чем это закончится. Однако если мы руководствуемся правами человека как фундаментальной ценностью, у нас есть только одно правильное решение в этой ситуации — законно собирать и должным образом регистрировать как можно больше доказательств для судебного разбирательства. Наша собственная история обязывает нас не оставаться в стороне», — подчеркнул он.

Как отметили в Генпрокуратуре Литвы, чтобы доказать в суде совершение указанного преступления, «нужно представить доказательства, что пытки совершались от имени государства». В надзорном органе также не исключили, что проверка всех обстоятельств, на которые ссылается Хорошин, «раскроет данные о других потенциальных жертвах».

Организовать и контролировать досудебное расследование поручено управлению уголовного преследования Генпрокуратуры Литвы, следственные действия будет вести отдел криминальной полиции Литвы.

Совладелец минского цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин был задержан 13 октября в белорусской столице. Из РУВД его увезли в больницу на машине скорой помощи. Впоследствии Хорошин заявил о жестоком избиении во время задержания, а также непосредственно в милиции. В ГУВД Мингорисполкома информацию о причиненных ему телесных повреждениях назвали «еще не проверенной» и заявили, что у него есть право обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки.

18 октября стало известно, что Хорошин уехал из Беларуси, как оказалось, в Литву.

На пресс-конференции 27 ноября в Вильнюсе адвокат Гедрюс Данелюс сообщил, что в Генпрокуратуру Литвы подано заявление о досудебной проверке случая применения пыток со стороны представителей власти Беларуси. Он отметил, что помимо заявления были предоставлены результаты судебно-медицинской экспертизы, описывающие телесные повреждения потерпевшего, фото- и видеоматериалы. Также было указано имя «человека, который мог совершить это преступление», — представителя главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Победой в таком процессе, по словам адвоката, «будет само обвинительное решение как таковое».

На той же пресс-конференции старший политический советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Александр Добровольский заявил, что штаб Тихановской находится «в координации с группой юристов из самых разных стран, которые готовят к подаче такие же заявления по поводу людей, находящихся под защитой других стран».

«Универсальная уголовная юрисдикция позволяет проводить расследования во многих странах. <…> Иски готовятся в Польше, прорабатывается вопрос подачи исков в Германии, Бельгии и Нидерландах, — сказал он. — Таких исков будет много, потому что сотни людей оказались за пределами Беларуси после того, как были подвергнуты пыткам. География не будет большой, потому что основным условием является нахождение потерпевшего на территории страны, которая дает ему защиту. Поэтому, скорее всего, это будут страны, где уже находятся или куда попадут белорусы, подвергнувшиеся пыткам».

«Конечный результат — осуждение этих людей (ответственных за пытки. — БелаПАН.) в Беларуси. Промежуточный результат — объявление тех людей, которые будут признаны в результате расследования исполнителями этих преступлений, в международный розыск. То есть эти люди должны появиться в списках Интерпола», — отметил политсоветник Тихановской.