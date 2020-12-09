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Генпрокуратура Литвы завела первое уголовное дело по факту пыток в Беларуси

09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Генпрокуратура Литвы официально заявила, что завела уголовное дело и начала досудебное расследование по факту насилия в отношении белоруса Максима Хорошина.

Об этом сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской.

Владелец цветочного магазина Максим Хорошин был задержан во дворе дома в Минске. Предпринимателя избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву.

30 ноября от имени офиса Светланы Тихановской адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина. Генпрокуратура Литвы проверила материалы и согласилась, что их достаточно для полноценного уголовного преследования.

Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский заявил, что уже готовятся заявления и доказательства по новым делам.

— Важно помнить: все, кто прошел через насилие со стороны режима, может подавать доказательства в Единую Книгу Регистрации Преступлений (доступ через VPN).

Материалы проверки, которые юристы составляют из базы книги, смогут стать поводом для новых обвинений по универсальной юрисдикции. Период безнаказанности для тех, кто репрессирует мирных белорусов, закончился. Теперь каждый из них может оказаться в списках Интерпола.

 
Теги: Минск
 
 
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Началось досудебное расследование по факту насилия над владельцем цветочного магазина Максимом Хорошиным.
 
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