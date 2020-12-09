Команда Байдена намерена провести ревизию санкций США

Источник материала: АФН

Будущая администрация Джозефа Байдена, объявленного ведущими американскими СМИ победителем на президентских выборах, планирует пересмотреть санкционную политику Минфина США.

Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg, передает РБК.

По информации источников агентства, этим займется Адевале Адейемо, выдвинутый Байденом на должность заместителя министра финансов. Он проверит работу Управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI) — подразделения Минфина США, отвечающего за санкции.

При президенте Дональде Трампе США ввели широкий спектр санкций против компаний, граждан и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией, причем зачастую ограничения носили односторонний характер, отметил Bloomberg.

Новая администрация Байдена считает, что подход Трампа сбивает с толку и противников, и союзников, сообщили источники агентства. По их словам, санкции наиболее эффективны, если осуществляются на многосторонней основе.

Сам Байден о своих планах в связи с санкциями говорил с осторожностью, пишет Bloomberg. Однако выдвинутые им кандидатуры на ключевые посты в администрации свидетельствуют, что ограничения останутся важным инструментом, отмечает агентство.