Власти Беларуси продолжают мстить журналисту tut.by Катерине Борисевич

Источник материала: АФН

Суд Центрального района Минска 9 декабря рассмотрел жалобу адвоката Катерины Борисевич на заключение ее под стражу.

Судья Татьяна Оковитая постановила оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры нам неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики, можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года.

Как сообщалось, Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК в отношении Катерины, которая готовила статью о Романе Бондаренко, и доктора Артема Сорокина, который оказывал ему медицинскую помощь.

Указанная статья предусматривает до 3 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия.

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. Публично было оглашено только решение, саму Катерину в суд не доставили, и на оглашение даже не подключили ее по скайпу. На процессе присутствовали защитники Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов, а также прокурор. Защита просила избрать в отношении Катерины Борисевич меру, не связанную с заключением под стражу.

Белорусские и международные правозащитники признали Артема Сорокина и Катерину Борисевич политзаключенными, а дело против них — политически мотивированным.