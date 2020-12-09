|
Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян
09.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На 84 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась народная артистка Беларуси Белла Масумян. Об этом сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького.
Уточняется, что время и место прощания с артисткой будет объявлено позднее.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Беллы Масумян в связи с ее смертью, передает
Белорусский лидер отметил, что актриса прожила яркую и насыщенную жизнь. Кроме того, она достигла профессиональных высот, посвятив театральному искусству «все душевные силы, талант и вдохновение».
Белла Масумян родилась 15 сентября 1937 года в украинском городе Павлодар. В 1961 года она прошла курс народного артиста БССР Д.А. Орлова и окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «Актер театра и кино». В Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького артистка работала с июня 1961 года.
За время своего творческого пути Белла Масумян была удостоена многих призов и наград. В том числе получила звания «Заслуженная артистка БССР», «Народная артистка Беларуси». Также она была награждена медалью Франциска Скорины «За заслуги в области культуры Беларуси», высшим призом Белорусского союза театральных деятелей «Хрустальная Павлинка» и медалью Союзного государства «За сотрудничество».
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким актрисы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)