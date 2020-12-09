Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На 84 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась народная артистка Беларуси Белла Масумян. Об этом сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького.

«Ее смерть – тяжелейшая и невосполнимая утрата для всех нас, для друзей и для миллионов поклонников ее необъятного таланта, огромная потеря для Искусства, служению которому она посвятила всю свою жизнь», – сообщили в театре.

Уточняется, что время и место прощания с артисткой будет объявлено позднее.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Беллы Масумян в связи с ее смертью, передает «Интерфакс» .

Белорусский лидер отметил, что актриса прожила яркую и насыщенную жизнь. Кроме того, она достигла профессиональных высот, посвятив театральному искусству «все душевные силы, талант и вдохновение».

«Созданные ею блестящие и незабываемые образы неизменно впечатляли публику глубиной характера, пробуждали самые светлые и добрые чувства. Память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», – добавил президент Беларуси.

Белла Масумян родилась 15 сентября 1937 года в украинском городе Павлодар. В 1961 года она прошла курс народного артиста БССР Д.А. Орлова и окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «Актер театра и кино». В Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького артистка работала с июня 1961 года.

За время своего творческого пути Белла Масумян была удостоена многих призов и наград. В том числе получила звания «Заслуженная артистка БССР», «Народная артистка Беларуси». Также она была награждена медалью Франциска Скорины «За заслуги в области культуры Беларуси», высшим призом Белорусского союза театральных деятелей «Хрустальная Павлинка» и медалью Союзного государства «За сотрудничество».