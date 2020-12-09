ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На себя не похожа»: фанаты в недоумении от того, как сильно изменилась Полякова

09.12.2020 13:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«На себя не похожа»: фанаты в недоумении от того, как сильно изменилась Полякова
Полякова внешне изменилась / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она позирует золотистом мини-платье на одно плечо. Также звезда сделала яркий макияж и зачесала челку назад. Ярким акцентом стал высокий браслет, который красовался у Оли на предплечье.

При этом фанаты пришли в недоумение. По их слова, Оля сильно изменилась во внешности. Но пока они не могут понять, что именно не так с певицей.

«Я не пойму... Вы на себя перестали быть похожа... Что-то изменилось, а что понять не могу...», «Что поменялось? Не могу до сих пор понять. Линзы? Овал лица?», - написали поклонники.


«На себя не похожа»: фанаты в недоумении от того, как сильно изменилась Полякова

Полякова внешне изменилась / instagram.com/polyakovamusic
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус обратился по поводу насилия со стороны своей милиции в прокуратуру Литвы — та начала досудебное расследование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика