Источник материала: UDF



Полякова внешне изменилась / instagram.com/polyakovamusic

«Я не пойму... Вы на себя перестали быть похожа... Что-то изменилось, а что понять не могу...», «Что поменялось? Не могу до сих пор понять. Линзы? Овал лица?», - написали поклонники.

Полякова внешне изменилась / instagram.com/polyakovamusic

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «На себя не похожа»: фанаты в недоумении от того, как сильно изменилась Полякова Оля Полякова сильно внешне изменилась.

На снимке она позирует золотистом мини-платье на одно плечо. Также звезда сделала яркий макияж и зачесала челку назад. Ярким акцентом стал высокий браслет, который красовался у Оли на предплечье.При этом фанаты пришли в недоумение. По их слова, Оля сильно изменилась во внешности. Но пока они не могут понять, что именно не так с певицей.