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Им повезет и в любви, и с деньгами: названы главные счастливчики 2021 года по знаку Зодиака

09.12.2020 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Им повезет и в любви, и с деньгами: названы главные счастливчики 2021 года по знаку Зодиака
Появился гороскоп на 2021-й год / фото slovofraza.com
Астрологи убеждены, что наступающий 2021-й год будет довольно успешным почти для всех знаков Зодиака, но всё же у него есть и свои любимчики, то есть те, кому особенно повезёт.

Об этом пишет «Клубер».

Овен: задумается о браке


С начала лета и до августа у рождённых под знаком Овна появится шанс встретить тех, кого они давно искали. Речь о романтических партнёрах, отношения с которыми будут крепкими и долговечными.

Те, кто уже с кем-то встречается, в этот же период осознает, что хватит колебаться и сомневаться — пришло время делать решительные шаги. Поэтому они задумаются о том, чтобы вступить в брак, также испытают невиданный подъём чувств и испытают призабытые острые ощущения.

В профессиональном и финансовом плане год 2021 год также будет успешным для Овна. Поэтому действуйте смелее, когда чувствуете, что у вас есть хорошая идея.

Лев: это отличное время для карьеры


Представителям этого знака Зодиака повезёт в любви: благодаря покровительству Юпитера у вас появится уникальный шанс встретить любовь всей своей жизни. Причём произойдёт это приблизительно до июля.

Львы, которые состоят в отношениях или женаты, задумаются о том, чтобы стать родителями. И, не исключено, что у многих их них уже к концу года появится чудесная новость о том, что ждут малыша!

2021 год просто идеальный для этого знака Зодиака в плане продвижения по службе или открытия собственного дела. Причём в течение всего года, а не только летом. Так что стройте планы, карьеру — звёзды как никогда способствуют этому.

Дева: на первом месте — дело всей вашей жизни


Наступающий год крайне удачен в любви и для рождённых под знаком Девы. Особенно — начиная с августа. Появится чудесный шанс познакомиться с новыми людьми и вступить в отношения, которые будут очень удачными. Если же состоите в браке или отношениях, то они окрепнут настолько, что вы с партнёром одновременно озвучите идею, которая уже давно назревала и буквально витала в воздухе: «А не пора ли нам пожениться?»

В профессиональном плане представителям этого знака придётся много работать, как и всегда. Но в 2021 году их старания наконец будут по достоинству оценены: зимой они начнут пожинать плоды своего труда, и будут приятно удивлены и польщены.
 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Наступающий 2021-й год будет довольно успешным почти для всех знаков Зодиака.
 
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