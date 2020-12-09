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Обнаженную модель на пляже обмотала змея
Источник материала: UDF
Модель показала фото / instagram.com/oliviaculpo
Девушка предстала в одних трусиках, а верх у нее был оголенный. При этом она слегка прикрыла грудь, положив себе на плечи змею. Пресмыкающееся так обмотала девушку, что не было видно ее интимных мест.
«Огонь», «Ты очень стройная», «Знойная красотка», - написали фанаты.
Модель показала фото / instagram.com/oliviaculpo
Кто такая Оливия Калпо
Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне.
Она победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012.
Имя Оливии — победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо».
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Оливия Калпо сфотографировалась со змеей.
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