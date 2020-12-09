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Обнаженную модель на пляже обмотала змея

09.12.2020 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обнаженную модель на пляже обмотала змея
Модель показала фото / instagram.com/oliviaculpo
Известная модель опубликовала в Instagram фотографию, которая была сделана на пляже.

Девушка предстала в одних трусиках, а верх у нее был оголенный. При этом она слегка прикрыла грудь, положив себе на плечи змею. Пресмыкающееся так обмотала девушку, что не было видно ее интимных мест.

«Огонь», «Ты очень стройная», «Знойная красотка», - написали фанаты.


Обнаженную модель на пляже обмотала змея

Модель показала фото / instagram.com/oliviaculpo

Кто такая Оливия Калпо


Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне.

Она победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012.

Имя Оливии — победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо».
 
 
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Оливия Калпо сфотографировалась со змеей.
 
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