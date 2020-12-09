Источник материала: UDF



Модель показала фото / instagram.com/oliviaculpo

«Огонь», «Ты очень стройная», «Знойная красотка», - написали фанаты.

Модель показала фото / instagram.com/oliviaculpo

Кто такая Оливия Калпо

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнаженную модель на пляже обмотала змея Оливия Калпо сфотографировалась со змеей.

Девушка предстала в одних трусиках, а верх у нее был оголенный. При этом она слегка прикрыла грудь, положив себе на плечи змею. Пресмыкающееся так обмотала девушку, что не было видно ее интимных мест.Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне.Она победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012.Имя Оливии — победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо».