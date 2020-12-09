ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пугалкины»: Максим Галкин вместе с детьми напугал Аллу Пугачову

09.12.2020 13:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Пугалкины»: Максим Галкин вместе с детьми напугал Аллу Пугачову
Галкин напугал Пугачову / instagram.com/maxgalkinru
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором вместе с детьми пугает Аллу Пугачову.

Изначально дети Лиза и Гарри пугали своего папу фигурой призрака. Затем они попросили его напугать и маму. Алла Борисовна не на шутку испугалась и бросила в звездного юмориста полотенце. В этот момент сын Гарри даже упал на пол от смеха.

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», - подписал видео Галкин.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокурор Литвы начал досудебное расследование о пытках в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика