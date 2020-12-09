Источник материала: UDF



Галкин напугал Пугачову / instagram.com/maxgalkinru

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», - подписал видео Галкин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Пугалкины»: Максим Галкин вместе с детьми напугал Аллу Пугачову Максиму Галкину дома скучно не бывает.

Изначально дети Лиза и Гарри пугали своего папу фигурой призрака. Затем они попросили его напугать и маму. Алла Борисовна не на шутку испугалась и бросила в звездного юмориста полотенце. В этот момент сын Гарри даже упал на пол от смеха.