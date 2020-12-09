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«Пугалкины»: Максим Галкин вместе с детьми напугал Аллу Пугачову
Источник материала: UDF
Галкин напугал Пугачову / instagram.com/maxgalkinru
Изначально дети Лиза и Гарри пугали своего папу фигурой призрака. Затем они попросили его напугать и маму. Алла Борисовна не на шутку испугалась и бросила в звездного юмориста полотенце. В этот момент сын Гарри даже упал на пол от смеха.
«Ужасы нашего замка. Пугалкины», - подписал видео Галкин.
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Максиму Галкину дома скучно не бывает.
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