Источник материала: UDF



Павел Усов. Фото: Белсат

«Затяжная внутренняя гражданская война в Беларуси будет выгодна Москве»

«Изменение Конституции без реальных уступок обществу чревато новыми протестами»

«Раскол в обществе, безусловно, существует»

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог Усов: «Электоральная революция в Беларуси произошла» В лагере противников Лукашенко и его режима находится около 50% общества.

– В ближайшей перспективе я ожидаю со стороны власти расширение пространства репрессий и террора. Например, мы уже видим попытки привязать национальные символы (бело-красно-белый флаг и герб «Погоня») к фашистским, а протестующих приравнять к пособникам фашистов.Можно ожидать углубления абсурдной культурно-исторической политики – еще большей ориентации на советскость в истории и культуре. Идет интеллектуальная деградация правящей элиты и это будет переноситься на общество.С другой стороны, репрессии и террор не смогут подавить протестные настроения, которые остаются очень сильны. А такие шаги, как наступление на национальную символику, приведут к еще большему объединению граждан вокруг нее с целью защиты.Репрессии будут требовать от власти дополнительных средств и истощать и без того ограниченные ресурсы Лукашенко, что негативно повлияет на социально-экономическую ситуацию в стране.Воспользоваться этой ситуацией попытается Россия, которая давно желает усилить контроль над Беларусью. Затяжная внутренняя гражданская война здесь будет выгодна Москве, т.к. приведет к истощению ресурсов двух сторон, ослаблению белорусского общества.А в случае существенного ослабления Лукашенко или его ухода Россия без труда найдет опору в массе «ябатек».Думаю, в той или иной форме изменения в Конституцию, на которых настаивает Россия, будут внесены. Вопрос, каким будет их содержание. Об этом мы пока можем только догадываться.Это может быть ослабление президентской вертикали и расширение автономии для региональных властей. Скажем, введение выборов мэров или губернаторов даст России возможность усилить свое влияние – прежде всего, в восточной Беларуси.Возможно, будет изменена избирательная система – с мажоритарной на смешанную мажоритарно-пропорциональную, что усилит влияние политических партий. Это также будет выгодно Москве.Возможно, после конституционной реформы Лукашенко попытается занять иной пост, чтобы сохранить себя во власти.Как на практике будут выглядеть поправки к Конституции, мы узнаем уже после Нового года: как я понимаю, подход к реформе меняется у Лукашенко едва ли не каждый день. Многое зависит от степени давления России. Чем более уверенно Лукашенко чувствует себя, тем меньше у него желания, что-то менять.Раскол в обществе, безусловно, существует. Думаю, сторонников Лукашенко около 30%. Это все еще большая сила, что объясняет, почему нынешняя система продолжает довольно эффективно работать – в сфере властной вертикали, силового блока, образования и т.д.Думаю, остается довольно значительная группа неопределившихся людей – оцениваю ее размер в районе 10-15% от всего общества. Эта группа следит за происходящим и встанет на сторону победившей стороны. Если эти люди увидят, что им более выгоден конформизм и обслуживание существующего строя, то встанут на строну системы и станут послушными исполнителями.В лагере противников Лукашенко и его режима, по моим оценкам, находится около 50% общества, а может и больше. Но нельзя говорить, что эта группа единодушна и консолидирована. Все что ее объединяет – неприятие режима Лукашенко и насилия.Но внутри этой массы существуют серьезные расхождение по вопросам применения внешних санкций, отсутствия четкой национальной программы у Тихановской и Бабарико и т.д.Вместе с тем необходимо подчеркнуть: электоральная революция в Беларуси произошла. Население в большинстве своем не поддерживает действующий режим и будет в перспективе против него сражаться.Но с учетом отсутствия опыта и мотивации к серьезному противостоянию, эта внутренняя гражданская война и политический кризис могут затянуться минимум на год.