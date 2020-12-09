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Чтобы угнать машину, парень не поленился ее толкать, а поездка все равно закончилась в кювете

09.12.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У 24-летней девушки, жительницы Глубокого, угнали Volkswagen Polo. Она сообщила об этом в милицию, и вскоре машину нашли: в кювете, возле автодороги, ведущей в направлении населенного пункта Докшицы. Volkswagen был поврежден, а угонщик после совершения ДТП сбежал, бросив транспортное средство.

Сотрудники Глубокского РОВД установили подозреваемого, им оказался 22-летний житель Докшицкого района.

— Он рассказал милиционерам обо всех своих похождениях в день угона. Немного выпив на дне рождения сестры, сельчанин решил поиграть в бильярд и для этого отправился в местный клуб. Заведение уже было закрыто, а поэтому он вернулся к родственнице. Там посиделки долгими также не получились. Правда, на дорогу парень получил в качестве подарка бутылку самогона, — рассказали в УВД Витебской области.

Ночь, улица, автомобиль. Volkswagen был не заперт, в замке зажигания — ключ. Классика. Правда, машина не завелась.

— Это не остановило сельчанина. Пользуясь своими внушительными физическими данными (почти 2 метра роста), он все-таки «с толкача» запустил двигатель Volkswagen. По дороге домой, уже изрядно накаченный алкоголем, молодой человек не справился с управлением и попал в аварию, — дополнили рассказ в УВД.

Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело за угон.

 
 
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У 24-летней девушки, жительницы Глубокого, угнали Volkswagen Polo. Она сообщила об этом в милицию, и вскоре машину нашли: в кювете, возле автодороги, ведущей в направлении...
 
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