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Белорус обратился по поводу насилия со стороны своей милиции в прокуратуру Литвы — та начала досудебное расследование

09.12.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси М. Ч., сообщила сегодня литовская Генпрокуратура. «Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и прочие данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что гражданин Беларуси, проживающий на данный момент в Литве, обратился в прокуратуру 30 ноября с заявлением по поводу причинения насильственных действий белорусскими силовиками в Минске 13 октября. Досудебное расследование проводится по статье «Преступления против человечности и военные преступления» Уголовного кодекса Литовской Республики.

Универсальная юрисдикция означает, что уголовная ответственность за преступления в соответствии с международными договорами применяется независимо от гражданства потерпевших и подозреваемых, места совершения преступления и того, подлежит ли оно наказанию по закону государства, где преступление было совершено. К таким преступлениям в Литве относятся пытки — одно из преступлений против человечности.

«Гражданство каждого человека определяет особенности его отношений со своим и другими государствами. Некоторые государства гарантируют своим гражданам очень широкие личные права и свободы, в то время как другие стремятся целенаправленно сужать общие для нас границы демократии. Мир очень разнообразен. Однако все мы имеем равное право на жизнь и достоинство, независимо от нашей национальности, и право на помощь со стороны других государств, если эти наши основные права были грубо нарушены. Международное сообщество единодушно соглашается с необходимостью и важностью универсальной юрисдикции для защиты основных прав человека, а также для предотвращения и пресечения серьезных транснациональных преступлений, но такие случаи все еще редки и вызывают множество юридических вопросов. Поэтому я понимаю, что это досудебное расследование также будет чрезвычайно сложным, будет тщательно контролироваться всеми, и уж точно никто сегодня не может сказать, когда и чем оно закончится. Однако, если мы руководствуемся правами человека как фундаментальной ценностью, у нас есть только одно правильное решение в этой ситуации: законно собирать и должным образом регистрировать как можно больше доказательных данных для судебного разбирательства», — прокомментировал Эвалдас Пашилис.

Вот что ответила Onliner белорусская Генеральная прокуратора по тем же вопросам.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси М. Ч., сообщила сегодня...
 
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