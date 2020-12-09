ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милота дня. Спасатели достали из глубокого колодца бездомного котенка, и он сразу нашел себе нового хозяина

09.12.2020 13:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера утром в деревне Старина произошло чрезвычайное для белорусской провинции происшествие, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Ничего не подозревающий местный житель как обычно хотел набрать из своего колодца воды, как вдруг услышал рядом чье-то мяуканье. Осмотревшись вокруг, он понял, что звуки раздаются со дна. Подсветил фонариком и действительно увидел там котенка. Чтобы тот не захлебнулся, хозяин откачал воду насосом (она была на уровне полуметра).

Достать животное самостоятельно мужчина не смог (все-таки глубина колодца — около 20 м), поэтому позвонил в МЧС. Прибыв на место, спасатели с помощью треноги и лебедки опустили вниз своего коллегу, который и эвакуировал животное.

После успешной спасательной операции житель деревни отогрел и покормил котенка, решил оставить его у себя.  Такой вот хэппи-энд по-белорусски.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера утром в деревне Старина произошло чрезвычайное для белорусской провинции происшествие, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Ничего не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Команда Байдена намерена провести ревизию санкций США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика