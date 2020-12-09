Милота дня. Спасатели достали из глубокого колодца бездомного котенка, и он сразу нашел себе нового хозяина

Источник материала: Onliner

Вчера утром в деревне Старина произошло чрезвычайное для белорусской провинции происшествие, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Ничего не подозревающий местный житель как обычно хотел набрать из своего колодца воды, как вдруг услышал рядом чье-то мяуканье. Осмотревшись вокруг, он понял, что звуки раздаются со дна. Подсветил фонариком и действительно увидел там котенка. Чтобы тот не захлебнулся, хозяин откачал воду насосом (она была на уровне полуметра).

Достать животное самостоятельно мужчина не смог (все-таки глубина колодца — около 20 м), поэтому позвонил в МЧС. Прибыв на место, спасатели с помощью треноги и лебедки опустили вниз своего коллегу, который и эвакуировал животное.

После успешной спасательной операции житель деревни отогрел и покормил котенка, решил оставить его у себя. Такой вот хэппи-энд по-белорусски.