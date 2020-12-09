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Милота дня. Спасатели достали из глубокого колодца бездомного котенка, и он сразу нашел себе нового хозяина
Источник материала: Onliner
Вчера утром в деревне Старина произошло чрезвычайное для белорусской провинции происшествие,
Достать животное самостоятельно мужчина не смог (все-таки глубина колодца — около 20 м), поэтому позвонил в МЧС. Прибыв на место, спасатели с помощью треноги и лебедки опустили вниз своего коллегу, который и эвакуировал животное.
После успешной спасательной операции житель деревни отогрел и покормил котенка, решил оставить его у себя. Такой вот хэппи-энд по-белорусски.
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Милота дня. Спасатели достали из глубокого колодца бездомного котенка, и он сразу нашел себе нового хозяина
Вчера утром в деревне Старина произошло чрезвычайное для белорусской провинции происшествие, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Ничего не...
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