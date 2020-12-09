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Итальянцы готовят к мелкосерийному производству 1873-сильный электрокар

09.12.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлом году на автосалоне в Женеве итальянцы показали прототип электрического гиперкара Pininfarina Battista. Сейчас эта машина проходит скоростные тесты на итальянской трассе Nardo, а первые заказчики получат автомобиль уже в 2021 году.

Итальянцы готовят к мелкосерийному производству 1873-сильный электрокар

Как и было обещано, всего на свет появится 150 экземпляров данной модели. Стоимость одной машины — 2,7—3 миллиона долларов. Пресс-центр Pininfarina не уточняет, вся ли партия уже распродана, или еще есть шанс купить себе подобную игрушку. Итальянцы разослали журналистам свежую партию фотографий Pininfarina Battista. Камуфляж у автомобиля символический, и уже сейчас можно оценить дизайн этого очень быстрого EV.

Итальянцы готовят к мелкосерийному производству 1873-сильный электрокар

В движение этого «итальянца» приводят аж четыре электродвигателя суммарной отдачей 1873 л. с. Емкость тяговой батареи, расположенной под днищем, — 120 кВт·ч. До сотни этот электрический монстр разгоняется «быстрее чем за две секунды». Главное — не потерять сознание за рулем.

Итальянцы готовят к мелкосерийному производству 1873-сильный электрокар

Шасси Battista выполнено по большей части из карбона. В постройке архитектуры принимали участие инженеры компании Rimac. Они же отвечали за настройку электромоторов и батарей. Специалисты Pininfarina делали, по сути, только дизайн и занимались маркетингом.

Итальянцы готовят к мелкосерийному производству 1873-сильный электрокар
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В прошлом году на автосалоне в Женеве итальянцы показали прототип электрического гиперкара Pininfarina Battista. Сейчас эта машина проходит скоростные тесты на...
 
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