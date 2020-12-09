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«Жыве Беларусь, а АМОН тупой»: что рисуют белорусские дети

09.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Жыве Беларусь, а АМОН тупой»: что рисуют белорусские дети

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  • 9.12.2020, 13:07
  • 1,359
«Жыве Беларусь, а АМОН тупой»: что рисуют белорусские дети

Устами младенцев глаголит истина.

Kyky.org представляет подборку рисунков белорусских детей.

Саша, 5 лет

Этот рисунок Саша нарисовал в детском садике – воспитатель сказала, что он еще маленький и ничего не понимает.


Лина, 6 лет


Толя, 7 лет


Толя очень сожалеет, что не смог приехать к любимым бабушкам в Беларусь. И каждый день спрашивает: «Уже можно ехать? Он ушёл?»

Яна, 7 лет


Милана, 9 лет


Арина, 11 лет


Яна, 6 лет


После новостей о смерте Романа Бондаренко Яна сделала куклу, которую «убила милиция за БЧБ-флаг».

Рома, 5 лет


Сергей, 10 лет


Рома, 11 лет


Маша, 9 лет


Артем, 8 лет


Артем назвал этот рисунок так: «ОМОН переходит на нашу сторону».

Дима, 10 лет


Маша, 9 лет


Давид, 7 лет


Тимофей, 7 лет


Настя, 5 лет


Даша, 12 лет


Руслан, 6 лет


Клава, 6 лет


Маруся, 7 лет


Женя, 8 лет


Женя нарисовала этот рисунок после последнего воскресного марша.

Варя, 8 лет


Полина, 6 лет


Анонимная девочка, 9 лет


Нарисовала этот рисунок после того, как в прошлое воскресенье увидела ОМОН, когда гуляла во дворе с подругой и собакой.

Алексей, 9 лет


София, 8 лет


Леонид, 8 лет


Рисунок был сделан после встречи с «оливками».

Варвара, 7 лет


Ева, 7 лет


Ваня, 10 лет


Владимир, 12 лет


Маша, 9 лет


Кирюша, 9 лет


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Теги: Новости
 
 
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