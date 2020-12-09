Источник материала: Хартия'97

«Жыве Беларусь, а АМОН тупой»: что рисуют белорусские дети 1 9.12.2020, 13:07

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Устами младенцев глаголит истина.

Kyky.org представляет подборку рисунков белорусских детей.

Саша, 5 лет

Этот рисунок Саша нарисовал в детском садике – воспитатель сказала, что он еще маленький и ничего не понимает.





Лина, 6 лет





Толя, 7 лет





Толя очень сожалеет, что не смог приехать к любимым бабушкам в Беларусь. И каждый день спрашивает: «Уже можно ехать? Он ушёл?»

Яна, 7 лет





Милана, 9 лет





Арина, 11 лет





Яна, 6 лет





После новостей о смерте Романа Бондаренко Яна сделала куклу, которую «убила милиция за БЧБ-флаг».

Рома, 5 лет





Сергей, 10 лет





Рома, 11 лет





Маша, 9 лет





Артем, 8 лет





Артем назвал этот рисунок так: «ОМОН переходит на нашу сторону».

Дима, 10 лет





Маша, 9 лет





Давид, 7 лет





Тимофей, 7 лет





Настя, 5 лет





Даша, 12 лет





Руслан, 6 лет





Клава, 6 лет





Маруся, 7 лет





Женя, 8 лет





Женя нарисовала этот рисунок после последнего воскресного марша.

Варя, 8 лет





Полина, 6 лет





Анонимная девочка, 9 лет





Нарисовала этот рисунок после того, как в прошлое воскресенье увидела ОМОН, когда гуляла во дворе с подругой и собакой.

Алексей, 9 лет





София, 8 лет





Леонид, 8 лет





Рисунок был сделан после встречи с «оливками».

Варвара, 7 лет





Ева, 7 лет





Ваня, 10 лет





Владимир, 12 лет





Маша, 9 лет





Кирюша, 9 лет





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