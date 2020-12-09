Источник материала: Хартия'97

Bloomberg: Байден продолжит санкционною политику, которою ввел Трамп 9.12.2020, 12:42

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Администрация Трампа вводила санкции с рекордно высокими темпами.

Команда избранного президента США Джо Байдена заявляет о всестороннем просмотре и анализе санкций, введенных при президенте Дональде Трампе, однако скорее всего строгие ограничения могут остаться, сообщает «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.

Администрация Трампа вводила санкции с рекордно высокими темпами. Было представлено множество мер, направленных на компании, частных лиц и даже на нефтяные танкеры, которые были связаны с Ираном, Северной Кореей, Китаем, Венесуэлой и Россией.

«Они использовали эти инструменты, тарифы и контроль экспорта как удары, направленные на таких игроков, как Китай и другие», - сказал Адам Смит, бывший старший советник подразделения санкций Министерства финансов, а сейчас партнер в Gibson и Dunn & Crutcher.

Игнорируя предупреждение о том, что экономика Китая слишком большая и слишком тесно связана с американской, Трамп неоднократно накладывал санкции без помощи европейских партнеров на китайских чиновников и фирмы, включая 14 высших чиновников. В частности, Трамп угрожал наказать Германию за газопровод Северный поток-2.

«Мы никогда не видели, чтобы администрация настолько креативно использовала эти разнообразные инструменты и так скоординировано», - сказал Смит.

Таким образом, Дональд Трамп сделал санкции центральным инструментом внешней политики США и, как утверждают эксперты и наблюдатели, как бы Байден не хотел дистанцироваться от политики Трампа, он, вероятно, продолжит такой агрессивный подход ведения дел за пределами страны.

Непосредственно сами кандидаты Байдена на должности топ-чиновников четко дают понять, что экономические ограничения для стран будут оставаться важным инструментом, даже если им не нравится все то, что делал до них Трамп.

По данным источников издания, Адевале Адейемо, которого Байден выбрал лицом № 2 в Казначействе, планирует пересмотреть деятельность подразделения по вопросам терроризма и финансовой разведки (TFI) в Казначействе. По их мнению, сюда будет входить оценка текущих программ, штатного расписания и бюджета.

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден - он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. В Дональда Трампа - 232 голоса.

Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными. В то же время он заявил, что готов уйти с поста президента, если коллегия выборщиков отдаст победу на выборах Байдену.

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