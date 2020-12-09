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Жителей агрогородка под Минском приветствует большой бело-красно-белый флаг

09.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жителей агрогородка под Минском приветствует большой бело-красно-белый флаг

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  • 9.12.2020, 12:29
  • 2,073
Жителей агрогородка под Минском приветствует большой бело-красно-белый флаг
иллюстрационное фото

Белорусские партизаны действуют!

Четыре месяца назад начались самые массовые и самые продолжительные в истории независимой Беларуси протесты. Белорусы выходят на акции каждый день.

- Не спят партизаны и в агрогородке Замосточье (Минский район), - пишет телеграм-канал «Баста».

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