Источник материала: Хартия'97

Жителей агрогородка под Минском приветствует большой бело-красно-белый флаг 2 9.12.2020, 12:29

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иллюстрационное фото

Белорусские партизаны действуют!

Четыре месяца назад начались самые массовые и самые продолжительные в истории независимой Беларуси протесты. Белорусы выходят на акции каждый день.

- Не спят партизаны и в агрогородке Замосточье (Минский район), - пишет телеграм-канал «Баста» .

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