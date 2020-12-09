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Жителей агрогородка под Минском приветствует большой бело-красно-белый флаг
Источник материала: Хартия'97
Жителей агрогородка под Минском приветствует большой бело-красно-белый флаг
Белорусские партизаны действуют!
Четыре месяца назад начались самые массовые и самые продолжительные в истории независимой Беларуси протесты. Белорусы выходят на акции каждый день.
- Не спят партизаны и в агрогородке Замосточье (Минский район), - пишет телеграм-канал
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Белорусские партизаны действуют!
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