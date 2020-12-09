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Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

09.12.2020 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

Стало известно о смерти первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Об этом сообщили в Совете Министров, пишет БЕЛТА.

Вячеслав Кебич – лауреат государственной Беларуси, родился в 1936 году. Его родина – деревня Конюшевщина (Воложинский район, Минская область). Он отучился в Белорусском политехническом институте. С 1973 года занимал должность директора, с 1978-го – гендиректора Минского станкостроительного завода имени Кирова. Должность председателя Совмина и председателя Госплана БССР занимал в 1985-1990 годах. Пост председателя Совета Министров Беларуси занимал с 1990 по 1994 годы.

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Стало известно о смерти первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Об этом сообщили в Совете Министров, пишет БЕЛТА. Вячеслав Кебич – лауреат...
 
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