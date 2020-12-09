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Города Беларуси продолжают подготовку к празднованию Нового года
Источник материала: ОНТ
Меньше месяца до Нового года. В белорусских городах вовсю идёт подготовка к праздникам.
Так в Могилёве проведут конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление площадок в парке Подниколье. Сказочные персонажи, световые элементы, любые креативные идеи приветствуются. Учувствуют предприятия и городские организации.
А вот гомельские спасатели в этом году в роли Дед Мороза и Снегурочки решили поздравлять детей онлайн. Свою акцию так и назвали «Безопасный Новый год». Кроме поздравлений они напоминают детям правила безопасности.
В сверкающую сказку ёлочных игрушек гомельчанам предлагает окунуться дворец Румянцевых и Паскевичей. Здесь готовят выставку новогодних украшений.
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Меньше месяца до Нового года. В белорусских городах вовсю идёт подготовка к праздникам. Так в Могилёве проведут конкурс на лучшее новогоднее и рождественское...
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