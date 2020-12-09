Популярный стендап-комик выступит в Витебске уже в начале нового года

Источник материала: Tut.by

Популярный российский стендап-комик Виктор Комаров приедет в Беларусь в начале 2021 года и выступит в шести городах. Большой тур артиста стартует в Витебске 19 февраля .



Фото: instagram.com/v.komarov86

Сцена привлекала молодого актера еще со студенческих лет — началом пути стало участие в КВН, после, вдохновленный монологом британского стендап-комика Эдди Иззарда, Виктор решил попробовать себя в новом амплуа. В 2010 году он впервые выступил на сцене Comedy Cafe, удивляя зрителя незаурядностью и разнообразием репертуара. Умение удерживать внимание зала вскоре помогло ему начать сольную карьеру. Вскоре он принял участие в проекте «Comedy Баттл» и в шоу «Stand Up» на ТНТ, которое стало визитной карточкой артиста. Виктор делится:

— Я считаю стендап искусством, все, для чего требуется отклик других людей, можно назвать искусством. Построить дом — это тоже искусство. Там, где результат твоей работы зависит от оценки других людей, — искусство. Здесь прямая аналогия: чтобы понять, хороший у тебя стендап или нет, нужен отклик других людей. Так что, дорогие друзья, жду вас на своем новом шоу.

У Виктора нет определенного амплуа, он славится своими оптимистичными монологами, а его основная тема — сама жизнь, которая будет понятна каждому. Стендап-комик виртуозно выступает в жанре комедии наблюдений, рассказывает реальные события в комичной и непосредственной форме. Виктор часто шутит над слабостями собственного характера, и в каждой шутке зритель может узнать себя или своих близких. Он способен в обыденных простых вещах увидеть новый позитивный смысл и на все бытовые неурядицы посмотреть с иронией.