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новые Xbox не поставляются в Беларусь «из-за санкций». Ответ Microsoft и «5 элемента»

09.12.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 8 декабря, издание Digital Report со ссылкой на «несколько торговых компаний» сообщило, что Microsoft не планирует официальные поставки в Беларуси новых Xbox Series якобы «из-за санкций и происходящих в стране политических событий». Сегодня появился официальный комментарий представителей Microsoft. Мы также попросили комментарий одной из торговых сетей, поставляющей девайсы.


Фото: The Verge

Что произошло

Издание Digital Report со ссылкой на «представителей нескольких торговых компаний» сообщило, что Microsoft не стала сертифицировать новые консоли Xbox Series X и Series S на государственном уровне в Беларуси.

Это, по версии ресурса, говорит об отсутствии планов у компании по продаже и гарантийной поддержке приставок в стране. Позже в материалах некоторых ресурсов сообщили, что причиной такого решения якобы являются некие «наложенные санкции». Правда, что именно за это санкции, установить не получилось.

Но тут важно добавить: Microsoft, как и другие компании, сертифицирует свои продукты далеко не во всех регионах. Того же магазина цифровых версий игр и другого контента для Xbox с региональными ценами нет не только в Беларуси.

С PlayStation от Sony ситуация, кстати, примерно такая же — у большинства владельцев приставок японской компании в Беларуси заведены российские аккаунты, цены на цифровой контент в которых указаны в российских рублях (но никак не в белорусских, и даже не в долларах). Но это не означает, что те же PS4/PS4 Pro/PS5 недоступны в магазинах крупных белорусских торговых сетей.

Что говорят в Microsoft


Фото: The Verge

В издании PLAYER ONE появилось официальное заявление российского представительства Microsoft.

— Локальные прямые продажи Xbox никогда не были доступны в Беларуси, как они недоступны и сейчас. Сообщество Xbox растет и становится все более разнообразным с каждым днем. Мы понимаем, что все больше пользователей по всему миру хотят наслаждаться полным спектром возможностей Xbox, и мы активно работаем над масштабированием на другие регионы, включая Беларусь, но сейчас, к сожалению, не можем объявить ничего нового.

Другими словами: Microsoft действительно может не продавать напрямую приставки у нас в стране — с локализированным цифровым магазином игр и другим цифровым контентом с ценами в местной валюте.

Но это не новость. Беларусь — не единственная такая страна. На официальном сайте Xbox даже приведен список стран, в которых доступны (или недоступны) их продукты. Для примера: в Китае пока также нет Xbox Series X и Series S, а некоторые виды сервиса Game Pass недоступны в Австралии, Бразилии, Индии и других регионах.

Что добавили в «5 элементе»

В материале Digital Report говорится о поставках в Беларусь консолей Xbox компанией «Патио». То есть, «5 элементом». Даже делается вывод, что компания, вероятно, сама сертифицировала партию товара.

Мы обратились к представителям «5 элемента» с просьбой прокомментировать ситуацию, предварительно показав заявление российского Microsoft (приведено в пункте выше).

Нам ответили, что информация, что продажи Xbox Series не будут осуществляться в Беларуси, не соответствует действительности

Приводим комментарий пресс-службы торговой сети:

— «5 элемент» использует различные официальные каналы дистрибьюции и продает только сертифицированные товары и оборудование. Для аудитории геймеров не секрет, что создание ажиотажного спроса часть «игры», которая «подогревает» интерес к новинке.

В этой ситуации «5 элемент» делает все возможное, чтобы достичь договоренностей о поставках новинок в Беларусь. Как только мы достигаем количественных договоренностей, мы открываем предзаказы. При этом мы ориентируемся на сроки поставок, заявленные дитрибьютером.

Ниже — цены популярных у нас игровых приставок:

 
Теги: Новости
 
 
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Изначально некоторые СМИ заявляли, что официальная причина - наложенные санкции на страну.
 
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