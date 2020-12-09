Тренер омоновцев призвал силовиков доносить на коллег-преступников

Источник материала: KYKY

Объединяющая уволившихся беларуских силовиков инициатива By_Pol опубликовала видеообращение кикбоксера Сергея Скибы: он призвал представителей силовых структур доносить на коллег-преступников.

Скиба — трехкратный чемпион мира, многократный победитель Кубка мира и чемпионата Европы по кикбоксингу и таиландскому боксу. Он 15 лет проработал на «Нафтане» (недавно объявил о присоединении к стачке), много лет тренировался в одном зале с бойцами беларуского ОМОНа и даже стал тренером для некоторых из них. В своем обращении он подчеркнул, что силовиков в тренировочных залах не учили бить беззащитных, женщин, детей и пенсионеров.

«Я знаю, что вы, сотрудники МВД, ОМОНа, СОБРа не хотите этого делать [избивать протестующих]: многие мои знакомые из силовых структур, с которыми я общался, говорят, что хотят уйти из органов, дотянуть до конца контракта и уволиться», — заявил спортсмен в ролике. Он добавил, что знает, как каждый силовик может помочь самому себе: поучаствовать в заполнении Единой книги регистрации преступлений (ЕКРП) и рассказать в том числе о преступлениях коллег.

О том, что такое ЕКРП и какую роль ей отводят в борьбе беларусов за свободу и перемены, мы подробно писали по ссылке .