Власти Беларуси ждут денег от ЕАБР из-за проблем с внешним финансированием

Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития, заявил 9 декабря первый вице-премьер Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.



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«Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь», — сказал Снопков, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Он поблагодарил ЕАБР за готовность банка, озвученную ранее, заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

«Даже с учетом того, что у нас портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации», — подчеркнул Снопков.

По его мнению, в условиях кризиса нужно развивать инфраструктуру. «Это важнейший элемент, который создает задел на будущее с точки зрения развития человеческого капитала и импульсы в экономическом развитии», — сказал Снопков.

В свою очередь глава ЕАБР Николай Подгузов заявил, что Евразийский банк является международной финансовой организацией, которая «вне каких-то политических конструкций».

«Поэтому наша задача — развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около 1 млрд долларов», — констатировал Подгузов.

Он обратил внимание, что банк работает с крупнейшими предприятиями Беларуси, в числе которых БЕЛАЗ, «Беларуськалий», БМЗ.

Ранее на финансирование проектов в госсекторе (в основном инфраструктурных) Беларусь привлекала ресурсы у Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Однако в ноябре стало известно, что эти европейские институты отказались финансировать проекты в белорусском госсекторе из-за напряженной политической ситуации в стране.

Такое решение в отношении Беларуси ЕБРР принимает не впервые. Так, Евросоюз осудил насилие в отношении мирных протестов после президентских выборов 2010 года, вслед за чем ЕБРР прекратил финансирование белорусских проектов с участием государства. Ограничения действовали до 2016 года. Затем на фоне потепления отношений между Минском и Брюсселем ЕБРР принял новую страновую стратегию в отношении Беларуси и возобновил финансирование проектов в госсекторе.

Таким образом, осенью 2020 года ЕБРР вернулся к формату взаимодействия с Беларусью, который был до 2016 года и исключал возможность финансирования проектов в белорусском госсекторе.

«ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране. В то же время мы стремимся завершить уже подписанные инфраструктурные сделки», — сообщили БелаПАН 18 ноября в пресс-службе ЕБРР.