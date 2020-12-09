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Кремль дорожит многогранными отношения с законным Лукашенко

09.12.2020 13:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Кремле заявили, что Лукашнко является законным главой государства, и что дорожат многогранными отношениями с ним.

"Александр Лукашенко является законным главой государства. Законным президентом республики Беларусь, он возглавляет Олимпийский комитет республики Беларусь. Мы очень сожалеем в связи с таким решением, и вместе с тем, мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые являются многогранными, и в том числе, включают сотрудничество в области спорта", - сказал заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Песков.

 
 
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В Кремле заявили, что Лукашнко является законным главой государства, и что дорожат многогранными отношениями с ним.
 
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