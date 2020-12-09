|
За что Мининформ заблокировал "Медиазону"?
Источник материала: Партизан
Министерство информации прислало письменное уведомление о блокировке
В письме говорится, что причиной запрета доступа на территории Беларуси стало «распространение информационной продукции, признанной экстремистской» и упоминается о запрете телеграм-канала NEXTA Live.
В копии приказа №362 от 01.12.2020 об ограничении доступа к сайту mediazona.by приводится решение суда Центрального района Минска о признании этого телеграм-канала и его логотипа экстремистскими.
При этом указано, что «вместе с тем, посредством интернет-ресурса mediazona.by распространяется информационная продукция, признанная экстремистскими материалами решением суда».
Однако в копии приказа министра информации Игоря Луцкого нет ни одной ссылки на конкретные материалы на сайте mediazona.by.
Беларуская «Медиазона» утверждает, что не публиковала ссылки на "запрещенный" телеграм-канал или фото и видео с логотипом канала после того, как они были признаны "экстремистскими".
Зато на сайте публиковались статьи и расследования, в том числе о смерти Романа Бондаренко и правовом дефолте в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации прислало письменное уведомление о блокировке mediazona.by.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)