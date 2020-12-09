В письме говорится, что причиной запрета доступа на территории Беларуси стало «распространение информационной продукции, признанной экстремистской» и упоминается о запрете телеграм-канала NEXTA Live.













В копии приказа №362 от 01.12.2020 об ограничении доступа к сайту mediazona.by приводится решение суда Центрального района Минска о признании этого телеграм-канала и его логотипа экстремистскими.





При этом указано, что «вместе с тем, посредством интернет-ресурса mediazona.by распространяется информационная продукция, признанная экстремистскими материалами решением суда».





Однако в копии приказа министра информации Игоря Луцкого нет ни одной ссылки на конкретные материалы на сайте mediazona.by.





Беларуская «Медиазона» утверждает, что не публиковала ссылки на "запрещенный" телеграм-канал или фото и видео с логотипом канала после того, как они были признаны "экстремистскими".





Зато на сайте публиковались статьи и расследования, в том числе о смерти Романа Бондаренко и правовом дефолте в стране.