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За что Мининформ заблокировал "Медиазону"?

09.12.2020 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации прислало письменное уведомление о блокировке mediazona.by.

В письме говорится, что причиной запрета доступа на территории Беларуси стало «распространение информационной продукции, признанной экстремистской» и упоминается о запрете телеграм-канала NEXTA Live.



В копии приказа №362 от 01.12.2020 об ограничении доступа к сайту mediazona.by приводится решение суда Центрального района Минска о признании этого телеграм-канала и его логотипа экстремистскими. 

При этом указано, что «вместе с тем, посредством интернет-ресурса mediazona.by распространяется информационная продукция, признанная экстремистскими материалами решением суда».

Однако в копии приказа министра информации Игоря Луцкого нет ни одной ссылки на конкретные материалы на сайте mediazona.by. 

Беларуская «Медиазона» утверждает, что не публиковала ссылки на "запрещенный" телеграм-канал или фото и видео с логотипом канала после того, как они были признаны "экстремистскими".

Зато на сайте публиковались статьи и расследования, в том числе о смерти Романа Бондаренко и правовом дефолте в стране.
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство информации прислало письменное уведомление о блокировке mediazona.by.
 
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