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Грядет свадьба? Тейлор Свифт отреагировала на слухи о личной жизни
09.12.2020 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Тейлор Свифт прокомментировала слухи о своей помолвке: новое интервью звезды удивило всех поклонников.
© AFP 2020 / KEVIN WINTER
Свифт никогда не любила говорить о личном, из-за чего вокруг ее частной жизни всегда возникало множество слухов. Долгое время в сети обсуждали помолвку певицы с 29-летним актером Джо Элвином, и до последнего момента этот вопрос оставался открытым.
В новом интервью изданию EW! Свифт откровенно рассказала о личной жизни и тонко намекнула на то, что обручилась с возлюбленным.
Певица отметила, что новый студийный альбом она записала без традиционный поддержки опытных менеджеров, и лишь при участии своего парня. Тем самым она обозначила особенный статус Элвина в своей жизни.
"Они точно обручились"; "Ждем новую звездную свадьбу"; "Тейлор, нет! Лучше выходи за меня"; "Главная холостячка теряет свои позиции", - прокомментировали поклонники интервью звезды.
Напомним, что в 2019 году
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Судя по всему, новый возлюбленный занимает особенное место в жизни 30-летней звезды, признанной самой богатой певицей в мире.
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