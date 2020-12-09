Грядет свадьба? Тейлор Свифт отреагировала на слухи о личной жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Тейлор Свифт прокомментировала слухи о своей помолвке: новое интервью звезды удивило всех поклонников.

Свифт никогда не любила говорить о личном, из-за чего вокруг ее частной жизни всегда возникало множество слухов. Долгое время в сети обсуждали помолвку певицы с 29-летним актером Джо Элвином, и до последнего момента этот вопрос оставался открытым.

В новом интервью изданию EW! Свифт откровенно рассказала о личной жизни и тонко намекнула на то, что обручилась с возлюбленным.

Певица отметила, что новый студийный альбом она записала без традиционный поддержки опытных менеджеров, и лишь при участии своего парня. Тем самым она обозначила особенный статус Элвина в своей жизни.

"Они точно обручились"; "Ждем новую звездную свадьбу"; "Тейлор, нет! Лучше выходи за меня"; "Главная холостячка теряет свои позиции", - прокомментировали поклонники интервью звезды.

Напомним, что в 2019 году Свифт побила рекорд Майкла Джексона на премии American Music Awards.

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