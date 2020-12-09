ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грядет свадьба? Тейлор Свифт отреагировала на слухи о личной жизни

09.12.2020 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Тейлор Свифт прокомментировала слухи о своей помолвке: новое интервью звезды удивило всех поклонников.

© AFP 2020 / KEVIN WINTER
Тейлор Свифт – 30: лучшие клипы самой богатой певицы в мире

Свифт никогда не любила говорить о личном, из-за чего вокруг ее частной жизни всегда возникало множество слухов. Долгое время в сети обсуждали помолвку певицы с 29-летним актером Джо Элвином, и до последнего момента этот вопрос оставался открытым.

В новом интервью изданию EW! Свифт откровенно рассказала о личной жизни и тонко намекнула на то, что обручилась с возлюбленным.

Певица отметила, что новый студийный альбом она записала без традиционный поддержки опытных менеджеров, и лишь при участии своего парня. Тем самым она обозначила особенный статус Элвина в своей жизни.

"Они точно обручились"; "Ждем новую звездную свадьбу"; "Тейлор, нет! Лучше выходи за меня"; "Главная холостячка теряет свои позиции", - прокомментировали поклонники интервью звезды.

Напомним, что в 2019 году Свифт побила рекорд Майкла Джексона на премии American Music Awards.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по всему, новый возлюбленный занимает особенное место в жизни 30-летней звезды, признанной самой богатой певицей в мире.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль дорожит многогранными отношения с законным Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика