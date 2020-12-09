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Кремль: сожалеем о решении МОК ввести санкции в отношении олимпийского Лукашенко
Источник материала: Onliner
В Кремле сожалеют в связи с решением Международного олимпийского комитета запретить президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры, Россия дорожит отношениями с республикой, которые предполагают и сотрудничество в спорте,
В понедельник глава МОК Томас Бах
— Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта, — заявил Песков, говоря об этом решении МОК.
На просьбу уточнить, согласится ли президент РФ Владимир Путин сейчас, если Лукашенко предложит ему, например, по традиции поиграть в хоккей, представитель Кремля ответил: «Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом Республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь».
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В Кремле сожалеют в связи с решением Международного олимпийского комитета запретить президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под...
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