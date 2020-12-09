Кремль: сожалеем о решении МОК ввести санкции в отношении олимпийского Лукашенко

Источник материала: Onliner

В Кремле сожалеют в связи с решением Международного олимпийского комитета запретить президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры, Россия дорожит отношениями с республикой, которые предполагают и сотрудничество в спорте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник глава МОК Томас Бах объявил , что «МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации. По этой причине МОК принял временные меры. Среди них — исключить нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Беларуси».

— Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта, — заявил Песков, говоря об этом решении МОК.

На просьбу уточнить, согласится ли президент РФ Владимир Путин сейчас, если Лукашенко предложит ему, например, по традиции поиграть в хоккей, представитель Кремля ответил: «Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом Республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь».