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Xiaomi готовит 30-дюймовый изогнутый монитор в начале 2021 года

09.12.2020 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Xiaomi работает над 30-дюймовым изогнутым монитором, который может появиться в продаже в первом квартале 2021 года. Информация носит неофициальный характер, и подробностей об устройстве на данный момент нет. Для Xiaomi, которая старается максимально диверсифицировать направления бизнеса, это не первая попытка.

В 2019 году Xiaomi представила 34-дюймовый изогнутый (1500R) монитор для геймеров Xiaomi Mi Surface. Как пишет GizmoChina, 30-дюймовая версия может стать преемником 34-дюймового монитора, производство которого, предположительно, приостановлено из-за дефицита панелей Samsung.

Скорее всего, в 30-дюймовом мониторе Xiaomi будет установлена матрица производства AUO.

Стоит отметить, что в портфеле продуктов Xiaomi под разными брендами выпускаются и другие мониторы.

Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34" XMMNTWQ34 (международная версия)
11 отзывов
34", 21:9, 3440x1440, VA, изогнутый (1500R), 144 Гц, интерфейсы HDMI+DisplayPort
1099 р.
24 предложения
Монитор Xiaomi Mi Desktop Monitor 27"
1 отзыв
27", 16:9, 2560x1440, IPS, 165 Гц, интерфейсы HDMI+DisplayPort
1133 р.
8 предложений
Монитор Xiaomi Mi Display 23.8"
23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 60 Гц, интерфейсы HDMI
408 р.
16 предложений
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Мониторы Xiaomi в Каталоге Onliner

 
 
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Компания Xiaomi работает над 30-дюймовым изогнутым монитором, который может появиться в продаже в первом квартале 2021 года. Информация носит неофициальный характер, и...
 
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