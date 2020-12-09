Xiaomi готовит 30-дюймовый изогнутый монитор в начале 2021 года

Источник материала: Onliner Компания Xiaomi работает над 30-дюймовым изогнутым монитором, который может появиться в продаже в первом квартале 2021 года. Информация носит неофициальный характер, и подробностей об устройстве на данный момент нет. Для Xiaomi, которая старается максимально диверсифицировать направления бизнеса, это не первая попытка.

В 2019 году Xiaomi представила 34-дюймовый изогнутый (1500R) монитор для геймеров Xiaomi Mi Surface. Как пишет GizmoChina, 30-дюймовая версия может стать преемником 34-дюймового монитора, производство которого, предположительно, приостановлено из-за дефицита панелей Samsung.

Скорее всего, в 30-дюймовом мониторе Xiaomi будет установлена матрица производства AUO.

Стоит отметить, что в портфеле продуктов Xiaomi под разными брендами выпускаются и другие мониторы.