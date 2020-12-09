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Xiaomi готовит 30-дюймовый изогнутый монитор в начале 2021 года
Источник материала: Onliner
Компания Xiaomi работает над 30-дюймовым изогнутым монитором, который может появиться в продаже в первом квартале 2021 года. Информация носит неофициальный характер, и подробностей об устройстве на данный момент нет. Для Xiaomi, которая старается максимально диверсифицировать направления бизнеса, это не первая попытка.
В 2019 году Xiaomi представила 34-дюймовый изогнутый (1500R) монитор для геймеров Xiaomi Mi Surface. Как
Скорее всего, в 30-дюймовом мониторе Xiaomi будет установлена матрица производства AUO.
Стоит отметить, что в портфеле продуктов Xiaomi под разными брендами выпускаются и другие мониторы.
34", 21:9, 3440x1440, VA, изогнутый (1500R), 144 Гц, интерфейсы HDMI+DisplayPort
27", 16:9, 2560x1440, IPS, 165 Гц, интерфейсы HDMI+DisplayPort
23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 60 Гц, интерфейсы HDMI
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Компания Xiaomi работает над 30-дюймовым изогнутым монитором, который может появиться в продаже в первом квартале 2021 года. Информация носит неофициальный характер, и...
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