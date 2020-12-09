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Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла команду Израиля в матче ЧЕ
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в отборе на чемпионат Европы.
В первом поединке 5-й квалификационной группы подопечные Александра Савинцева уверенно переиграли команду Израиля – 3:0. В начале первой половины матча отличился Юрий Рабыко, а после перерыва Максим Евдокимов и Владислав Селюк еще дважды поразили ворота хозяев.
Белорусы свой следующий поединок проведут 2 февраля в гостях у венгров. В финальный этап напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, из занявших вторые места.
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Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в отборе на чемпионат Европы. В первом поединке 5-й квалификационной группы подопечные Александра Савинцева...
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