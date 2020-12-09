Рука застряла в кухонном станке: спасатели помогли жительнице Верхнедвинского района

Источник материала: ОНТ

Жительница Верхнедвинского района во время приготовления пищи попала в необычную ситуацию: ее рука застряла в кухонном станке, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщают в МЧС.

Случай произошел в деревне Боровка утром 8 декабря. Приехавшие на помощь спасатели увидели, что рука женщины застряла в станке по изготовлению колбасной оболочки.

Ей помогли с использованием специинструмента, а затем доставили в учреждение здравоохранения.

Фото МЧС

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