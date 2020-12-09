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Рука застряла в кухонном станке: спасатели помогли жительнице Верхнедвинского района

09.12.2020 14:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рука застряла в кухонном станке: спасатели помогли жительнице Верхнедвинского района

Жительница Верхнедвинского района во время приготовления пищи попала в необычную ситуацию: ее рука застряла в кухонном станке, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщают в МЧС.

Случай произошел в деревне Боровка утром 8 декабря. Приехавшие на помощь спасатели увидели, что рука женщины застряла в станке по изготовлению колбасной оболочки.

Ей помогли с использованием специинструмента, а затем доставили в учреждение здравоохранения.

 

 

 

Фото МЧС

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Жительница Верхнедвинского района во время приготовления пищи попала в необычную ситуацию: ее рука застряла в кухонном станке, понадобилась помощь спасателей. Об...
 
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