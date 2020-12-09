ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Популярный стендап-комик выступит в Гродно уже в начале нового года

09.12.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Популярный российский стендап-комик Виктор Комаров приедет в Беларусь в начале 2021 года и выступит в шести городах. Большой тур артиста стартует в Витебске 19 февраля, а уже 23 февраля он даст концерт в Гродно.


Фото: instagram.com/v.komarov86

Сцена привлекала молодого актера еще со студенческих лет: началом пути стало участие в КВН, после, вдохновленный монологом британского стендап-комика Эдди Иззарда, Виктор решил попробовать себя в новом амплуа. В 2010 году он впервые выступил на сцене Comedy Cafe, удивляя зрителя незаурядностью и разнообразием репертуара. Умение удерживать внимание зала вскоре помогло ему начать сольную карьеру. Вскоре он принял участие в проекте «Comedy Баттл» и в шоу Stand Up на ТНТ, которое стало визитной карточкой артиста. Виктор делится:

— Я считаю стендап искусством: все, для чего требуется отклик других людей, можно назвать искусством. Построить дом — это тоже искусство. Там, где результат твоей работы зависит от оценки других людей, — искусство. Здесь прямая аналогия: чтобы понять, хороший у тебя стендап или нет, нужен отклик других людей. Так что, дорогие друзья, жду вас на своем новом шоу.

У Виктора нет определенного амплуа, он славится своими оптимистичными монологами, а его основная тема — сама жизнь, которая будет понятна каждому. Стендап-комик виртуозно выступает в жанре комедии наблюдений, рассказывает реальные события в комичной и непосредственной форме. Виктор часто шутит над слабостями собственного характера, и в каждой шутке зритель может узнать себя или своих близких. Он способен в обыденных, простых вещах увидеть новый позитивный смысл и на все бытовые неурядицы посмотреть с иронией.

Концерт Виктора Комарова в Гродно

Когда: 23 февраля, 19.00
Где: Гродненская областная филармония
Сколько: от 24 рублей

Купить билет

Читайте также

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный российский стендап-комик Виктор Комаров приедет в Беларусь в начале 2021 года и выступит в шести городах. Большой тур артиста стартует в Витебске 19...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль: сожалеем о решении МОК ввести санкции в отношении олимпийского Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика