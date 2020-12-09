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Управились за 15 минут. В Гомеле камера наружного наблюдения сняла, как «разувают» Audi

09.12.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рано утром в Гомеле неизвестные сняли с Audi четыре колеса. Воров вычислили уже к вечеру. Все благодаря камерам наружного наблюдения. Подробности сообщили в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Утром 7 декабря владелец Audi пришел за машиной на стоянку и не поверил своим глазам: машина лежала на «брюхе». Неизвестные сняли все четыре колеса вместе с дисками.

Впрочем, к вечеру благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на близлежащих домах, установили личности воров. Ими оказались ранее судимые за кражи мозыряне. Одного из них задержали — и в его микроавтобусе милиционеры нашли похищенные колеса, — второго ищут.

На преступление мужчины пошли в пять утра. На все про все у них ушло менее 15 минут.

 
Теги: Гомель
 
 
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Утром 7 декабря владелец Audi пришел за машиной на стоянку и не поверил своим глазам.
 
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