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Управились за 15 минут. В Гомеле камера наружного наблюдения сняла, как «разувают» Audi
Источник материала: Tut.by
Рано утром в Гомеле неизвестные сняли с Audi четыре колеса. Воров вычислили уже к вечеру. Все благодаря камерам наружного наблюдения. Подробности
Утром 7 декабря владелец Audi пришел за машиной на стоянку и не поверил своим глазам: машина лежала на «брюхе». Неизвестные сняли все четыре колеса вместе с дисками.
Впрочем, к вечеру благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на близлежащих домах, установили личности воров. Ими оказались ранее судимые за кражи мозыряне. Одного из них задержали — и в его микроавтобусе милиционеры нашли похищенные колеса, — второго ищут.
На преступление мужчины пошли в пять утра. На все про все у них ушло менее 15 минут.
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Утром 7 декабря владелец Audi пришел за машиной на стоянку и не поверил своим глазам.
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