Герасименя отреагировала на слова Лукашенко про «банду Баха»

Источник материала: Tut.by

На встрече с врачами в Столбцах 8 декабря Александр Лукашенко поделился мнением о введенных против него и членов Национального олимпийского комитета санкциях МОК: «Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК. — Прим. TUT.BY) и банда расскажут, в чем моя вина». Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в эфире «Белсата» отреагировала на это.





— Знаете, я бы даже не хотела опускаться до комментариев. Мы видим, что опять всех вокруг начинают обвинять. Как говорится: «Слона мы и не приметили». Поэтому всегда легко кого-то обвинить, но своей вины принять человек не может до сих пор. К сожалению.

То, что МОК принял такое решение, это решение основано только на фактах, только на доказательствах и абсолютно не основано на каких-то политических моментах. Поэтому опять ссылаться на то, что кто-то где-то в чем-то видит вину, абсолютно необоснованно. Тут абсолютно неправда, — сказала Герасименя.

Напомним, ранее глава фонда солидарности прокомментировала введенные санкции:

— Решение МОК определенно является историческим и беспрецедентным и навсегда войдет как в историю Беларуси, так и в историю мирового спорта: мы добились восстановления прав спортсменов, — спортсменов, пострадавших за мирное высказывание своих политических взглядов.

Исторический момент этого решения в том, что нам, Белорусскому фонду спортивной солидарности, удалось добиться принятия решения, притом что наша организация появилась только в августе, а вся работа, переговоры с МОК заняли чуть больше двух месяцев. Провластные чиновники заявляли, будто мы никто и не имеем никакого права говорить от лица спортсменов. Они ошиблись. И не только они.

Спортивные санкции МОК — это только начало. Мы не остановимся! Поздравляем всех с очень важной победой!" — сказала известная белорусская пловчиха.