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Предприниматель: «Растет бизнес, которому глубоко наплевать на всю дурь, которую генерируют сверху»
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Предприниматель потроллил Лукашенко и рассказал, почему белорусский бизнес именно сейчас «расправляет крылья».
Акция солидарности у «Парка высоких технологий» после обыска компании PandaDoc. Фото: Маша Борзунова, «Дождь»
Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко считает, что является очевидцем процесса, когда люди «стирают из своей жизни Лукашенко».
— Самое интересное, что по воскресеньям выходят тунеядцы, алкоголики и проститутки, а сажают в тюрьму предпринимателей, врачей, экономистов. Представляете, как трудно этому человеку, когда в стране одни алкоголики, тунеядцы, жулики, бандиты!
Он себя, вероятно, представляет вошедшим в стан новозеландских людоедов. Забывая о том, почему аборигены съели Кука, — пошутил Александр Малашко на
Идет процесс, когда народ просто стирает его существование из своей жизни и начинает потихоньку строить свою жизнь, как будто его уже не существует.
В частности, предприниматель отмечает положительные результаты в сфере бизнеса, к которым привела нынешняя кризисная ситуация в Беларуси.
— Радует то, что на этом «траурном фоне» все равно появляются ростки нового бизнеса, нового подхода. Молодежь аккуратненько и потихонечку развивается и расширяется. И меня это очень радует: представляете, какой бизнес в Беларуси может вырасти, если они расковыряют эту вечную мерзлоту!
Можно сказать, что сейчас многие белорусские предприниматели превратились в таких классных орлов, которые могут высоко парить, не тратя много энергии на взмахи крыльев, видеть, мониторить большие пространства.
Наши предприниматели увидели, что не надо бегать индюками, а можно подняться и парить. Поэтому силовые кланы пытаются прибить их дубинками, чтобы они взлететь не могли. Но белорусы за эти полгода показали, что они приобретают новое свойство, что они, кроме того, что привязаны к земле, могут парить.
Белорусский бизнес за 26 лет научился выкручиваться даже из самой вроде бы уже безвыходной позиции. Растет новый живой бизнес, которому глубоко наплевать на всю дурь, которую генерируют сверху. Который не будет жить по законам 90-х, — делится предприниматель с 25-летним опытом.
Он отметил, что власти репрессиями бизнеса вызвали небывалую волну противодействия во всем мире и подчеркнул роль компании Микиты Микадо.
— Посмотрите, белорусские компании сейчас в лучших рейтингах мира. История с PandaDoc показала уровень некомпетентности наверху. Даже тому, кто далек от политики, стало понятно, что никакой заинтересованности власти в развитии страны нет.
Чем дольше творится этот правовой беспредел, чем дольше не отпускают того же
Парадоксальная ситуация: чем больше здесь давления, тем больше во всем мире желания противодействовать.
Сила действия, по законам физики, равна силе противодействия. А тут сила противодействия просто в геометрической прогрессии. И PandaDoc в этом сыграла большую роль.
Даже МОК, который вообще ни в какую политику не влазит,
Все равно наступит момент, когда всех выпустят. Хотелось бы, чтобы до Нового года, чтобы его все встретили дома.
И тогда через пять лет, представьте, сколько компаний попадет в тот же
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Предприниматель потроллил Лукашенко и рассказал, почему белорусский бизнес именно сейчас «расправляет крылья».
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