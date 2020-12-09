Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 8% годовых

Источник материала: АФН

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8% годовых.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС.

«В последние месяцы годовая инфляция находится на уровне 3,8%. По существующему прогнозу, при иных равных условиях показатель инфляции в первой половине 2021 года будет находиться на уровне целевого показателя (3%). Динамику инфляции в основном определяет слабый единый спрос. Ожидается, что указанное воздействие сохранится и в будущем году. Однако следует учесть роль увеличенных социальных и экономических фискальных затрат с целью преодоления пандемии в 2020-2021 годах», - пояснил регулятор решение оставить ставку рефинансирования неизменной.

Предыдущее заседание комитета по денежно-кредитной политике состоялось 28 октября. Тогда регулятор также решил оставить ключевую ставку на уровне 8% годовых. Следующее заседание запланировано на 3 февраля 2021 года.